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بيراميدز والرجاء | الضيوف يتقدمون في الشوط الأول

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق الرجاء المغربي من إنهاء الشوط الاول متقدماً على ضيفه بيراميدز بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية.

ظهر الضيوف بمستوى جيد خلال الفترة الأولى ولم يجد الفريق المصري فرصة للظهور هجومياً بفضل التنظيم الجيد من دفاع الرجاء المغربي.

وتقدم اللاعب فابريسي لوامبا في الدقيقة 15 من عمر اللقاء وأضاف المتألق بن مالانجو هدف التعزيز عند الدقيقة 42.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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