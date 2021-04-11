شكرا لقرائتكم خبر عن ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد | تعادل إيجابي في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين فريق ريال بيتيس وضيفه اتلتيكو مدريد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك في إطار مباريات الجولة ال30 من الدوري الإسباني.

بدء أبناء المدرب دييجو سيميوني اللقاء بهجوم من العمق والسماح للأطراف بالتقدم وتوزيع العرضيات وهو ما أسفر عن هدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق يانيك كاراسكو.

وحاول أصحاب الأرض استعادة التوازن بالظهور في الخط الدفاعي للضيوف ولكن دون جدوى، وكاد ساؤول قريب من مضاعفة التقدم في الدقيقة 14 لولا تألق الحارس كلاديو برافو.

وفي الدقيقة 19 استغل كريستيان تيو المساحات الخالية في دفاع أتلتيكو مدريد وسجل هدف التعادل من تصويبة قوية لم يتمكن أوبلاك من التصدي لها. وبعد الهدف، تبادل الفريقان السيطرة على الكرة ولكن دون تهديد حقيقي للمرمى لينتهى الشوط الأول بالتعادل.