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«القضاء الإداري» نحدد موعد الحكم في دعوى مرتضى منصور ضد منعه من الظهور الإعلامي

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شيماء القرنشاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة ١٣ أبريل الجاري للحكم في الدعوي المقامه من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين للحكم بجلسة ١٣ يونيو المقبل.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قد أصدر قرارًا بمنع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الظهور في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الالكترونية والصحف، لمدة شهرين باستثناء ما يتعلق بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب.

وأكد المجلس في قراره وقتها أن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى، وتوصية لجنة ضبط آداء الاعلام الرياضي، وحفاظا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن رموز المصرية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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