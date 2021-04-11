شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الزمالك على إساءة إمام عاشور للنادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن نادي الزمالك تعرض لظلم واضح خلال مباراة الأهلي في بطولة الجمهورية اليوم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «منذ بداية الموسم اللوائح تؤكد أن فارق الأهداف هو الفيصل في حال تساوى أي فريق مع الآخر، وهو ما حدث خلال المباراة ومن المفترض أن يفوز الزمالك بالبطولة».

وأكمل: «اتحاد الكرة قام بتفصيل لائحة خاصة بعد نهاية المباراة اليوم وبعد فوز النادي الأهلي، وتحدثوا بعد ذلك عن أن هناك مباراة فاصلة، وكان ذلك رد فعل طبيعيا، وأن إدارة الزمالك ترفض ما حدث من اللاعب خلال المباراة».

وواصل: «سيتم فتح التحقيق مع إمام عاشور لأننا نرفض المساس بحق النادي الأهلي أو اتحاد الكرة المصري ولكن نريد أخذ حقوقنا، ولا نقبل أن يخرج أي لاعب عن النص، وسيتعرض اللاعب لعقوبة قاسية».

واختتم: «أطالب اللجنة الثلاثية بتطبيق اللائحة، ومن جانبنا سنحاسب أي لاعب أخطأ في الفريق، ونحن متظلمون مما يحدث داخل اتحاد الكرة المصري والزمالك يتبرأ من واقعة إمام عاشور».