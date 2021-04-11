البريمييرليغ: ارسنال يحقق المطلوب امام متذيل الترتيب شيفيلد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

ضمن منافسات ​الجولة 31​ من ​الدوري الانكليزي​ الممتاز، حقق فريق ​ارسنال​ فوزاً مهماً على نظيره ​شيفيلد​ يونايتد بنتيجة 3-0، ليحقق رجال المدرب ميكيل ارتيتا ثلاث نقاط هامة.



وبهذا الفوز المهم، رفع ارسنال رصيده الى 48 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد شيفيلد عند النقطة 14 في المركز 20.

وبالعودة الى اجواء الشوط الاول، فقد نجح ارسنال في بسط سيطرته على مجريات الشوط حيث وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة الى 60%، في حين تراجع شيفيلد الى مناطقه الخلفية في ظل الضغط الهجومي لكتيبة المدرب ارتيتا، وبعد محاولات عديدة على مرمى الحارس رامسدال، نجح الفرنسي الكسندر لاكازيت من افتتاح التسجيل للغانرز في الدقيقة 33 بعد تمريرة حاسمة من سيبايوس لتصبح النتيجة 1-0، وواصل ارسنال ضغطه من اجل حسم اللقاء مبكراً وكان قري ب من الحصول على ركلة جزاء في الوقت البدل ضائع من الشوط الاول الا ان عودة حكم اللقاء الى تقنية الفار الغت القرار لينتهي الشوط الاول 1-0.

وكانت انطلاقة الشوط الثاني جيدة لشيفيلد الذي خرج من مناطقه من اجل ادراك التعادل وشكل بعض الاحيان خطورة على مرمى الحارس لينو الا ان الاخير نجح في ابعاد الخطر عن مرماه، ومن جانبه عمل ارسنال على تخفيف الخطورة على مرماه من خلال تكثيف هجماته، ونجح في الدقيقة 72 من مضاعفة النتيجة عن طريق نجمه الشاب مارتينيلي الذي اكمل الكرة التي ارتدت من الحارس رامسدال لتصبح النتيجة 2-0، واجرى ارتيتا عدة تبديلات على تشكيلة الغانرز من اجل تقوية وسط الفريق بادخال النني وويليان، وفي الدقيقة 86 انهى الفرنسي المتألق الكسندر لاكازيت على آمال شيفيلد بتسجيل الهدف الثالث للمدفعجية والثاني له بعد تمريرة رائعة من توماس بارتي لتصبح النتيجة 3-0، واضاف حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل ضائع الا ان النتيجة لم تتغير لينتهي اللقاء بفوز ارسنال 3-0.