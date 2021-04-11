الاتحاد المصري يحسم قراره بشأن مباراة الزمالك والأهلي في بطولة الجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

قررت إدارة المسابقات في ​الاتحاد المصري لكرة القدم​ تحديد التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 أبريل/نيسان الحالي موعدا للمباراة الفاصلة بين فريقي ​الأهلي​ و​الزمالك​ بملعب السكة الحديد لتحديد بطل الجمهورية لمواليد 99.



الأهلي حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في ختام بطولة الجمهورية مواليد 99، ليتساوى الفريقان في النقاط مع تفوق الزمالك في فارق الأهداف، وتفوق الأهلي بالمواجهات المباشرة، وكان لافتا أن لاعبي الفريقين احتفالا بنفس الوقت باللقب على أرض الملعب، قبل أن يقرر الاتحاد المصري اقامة مباراة فاصلة لفض هذا النزاع.