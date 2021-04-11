الدوري التركي: بيشكتاش يستعيد الصدارة بعد الفوز على ايرزوروم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

ضمن منافسات ​الجولة 34​ من ​الدوري التركي​ لكرة القدم، استعاد فريق ​بيشكتاش​ صدارة ترتيب الدوري بعد الفوز على مضيفه إيرزوروم بنتيجة 4-2.



وبهذا الفوز المهم، رفع بيشكتاش رصيده الى 70 نقطة في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد ​ايرزوروم​ عند النقطة 28 في المركز قبل الاخير.

وافتتح الكندي سايل لارين التسجيل لبيشكتاش مبكرا في الدقيقة العاشرة، لكن الفرنسي ليو شواشلين سرعان ما تعادل لمصلحة إيرزوروم في الدقيقة 16.

وأعاد أوغوزهان أُوزيعقوب التقدم لبيشكتاش من جديد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 26، الا ان الرد جاء سريعاً لايرزوروم عن طريق امراه باشان في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول 2-2.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف الجزائري رشيد غزال الهدف الثالث لبيشكتاش في الدقيقة 66، وقضى الألماني جوكهان تور على آمال إيرزوروم في التعادل بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 86.