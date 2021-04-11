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مورينيو: لم نستحق الخسارة امام اليونايتد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينيو: لم نستحق الخسارة امام اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

يعتقد جوزيه ​مورينيو​ مدرب فريق ​توتنهام​ هوتسبير، أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة (3-1)، في قمة الجولة 31 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال مورينيو لشبكة "بي بي سي":" الإشادة للخصم، يملكون لاعبين جيدين أصحاب جودة كبيرة، ويملكون لياقة بدنية عالية في وسط الملعب".

وأضاف:" الشوط الثاني كان لصالحهم، سجلوا في مرمانا ولكن رد فعلنا كان يستحق أن نكلله بهدف ثانٍ، ومن ثم سجلوا هم الهدف الثاني، خسرنا ولكن أشيد باللاعبين، لا يوجد شكوى".

وتابع:" خسرنا أمام فريق جيد للغاية، وبالنسبة للفار فهو صعب على الجميع".

واستكمل:" عندما تنظر إلى جدول الترتيب، تجد أن هناك مسافة للمركز الرابع، الأمر صعب ولكن حسابيًا لا يزال ممكنًا".

وأتم:" لا نستحق تلك النتيجة، وعانينا من سوء الحظ لعدم حصول بوغبا على البطاقة الحمراء بعد اعتدائه على أورييه".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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