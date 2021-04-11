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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينيو: لم نستحق الخسارة امام اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021
يعتقد جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير، أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة (3-1)، في قمة الجولة 31 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال مورينيو لشبكة "بي بي سي":" الإشادة للخصم، يملكون لاعبين جيدين أصحاب جودة كبيرة، ويملكون لياقة بدنية عالية في وسط الملعب".
وأضاف:" الشوط الثاني كان لصالحهم، سجلوا في مرمانا ولكن رد فعلنا كان يستحق أن نكلله بهدف ثانٍ، ومن ثم سجلوا هم الهدف الثاني، خسرنا ولكن أشيد باللاعبين، لا يوجد شكوى".
وتابع:" خسرنا أمام فريق جيد للغاية، وبالنسبة للفار فهو صعب على الجميع".
واستكمل:" عندما تنظر إلى جدول الترتيب، تجد أن هناك مسافة للمركز الرابع، الأمر صعب ولكن حسابيًا لا يزال ممكنًا".
وأتم:" لا نستحق تلك النتيجة، وعانينا من سوء الحظ لعدم حصول بوغبا على البطاقة الحمراء بعد اعتدائه على أورييه".