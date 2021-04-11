غرناطة يحقق الفوز في الدقائق الاخيرة امام بلد الوليد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

ضمن فعاليات الجولة 30 من منافسات ​​الدوري الاسباني​​ " الليغا "، حقق فريق ​غرناطة​​ الانتصار بنتيجة 2 - 1 خارج ارضه امام فريق ​بلد الوليد​ في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب نيوفو جوسي زورييلا بغياب الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير في اسبانيا.



سجل ثنائية الفريق الفائز كل من اللاعب خورخي موليــنا في الدقيقة 78 قبل ان يضيف زميله اللاعب خوسي خوسي مارين رويز في الدقيقة 86 ليخطف الفوز القاتل من بلد الوليد الذي اكتفى بهدف ماء الوجه عن طريق اللاعب فابيان اوريلانا من ضربة جزاء في الدقيقة 41.