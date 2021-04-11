اخبار الرياضه

ترتيب الدوري الالماني بعد انتهاء مباريات يوم الاحد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب الدوري الالماني بعد انتهاء مباريات يوم الاحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

اكتفى ​بايرن ميونيخ​ بالتعادل الايجابي 1 - 1 امام فريق يونيون برلين في حين قلص الوصيف ​لايبزيغ​ الفارق بعد تحقيقه الفوز بنتيجة 4 - 1 امام فيرق فيردر بريمن في حين سقط فريق ​فولفسبورغ​ الثالث امام انتراخت فرانكفورت الذي اصبح خلفه رابعاً وحقق بوروسيا دورتموند الفوز ليحافظ على المركز الخامس في جدول ترتيب ​الدوري الألماني​.

وفيما يلي ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية مباريات يوم الاحد في الجولة 28:

-بايرن ميونيخ 65 نقطة.

-لايبزيغ 60 نقطة.

-فولفسبورغ 54 نقطة.

-​اينتراخت فرانكفورت​ 53 نقطة.

-بوروسيا دورتموند 46 نقطة.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا