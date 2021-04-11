- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب الدوري الالماني بعد انتهاء مباريات يوم الاحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021
اكتفى بايرن ميونيخ بالتعادل الايجابي 1 - 1 امام فريق يونيون برلين في حين قلص الوصيف لايبزيغ الفارق بعد تحقيقه الفوز بنتيجة 4 - 1 امام فيرق فيردر بريمن في حين سقط فريق فولفسبورغ الثالث امام انتراخت فرانكفورت الذي اصبح خلفه رابعاً وحقق بوروسيا دورتموند الفوز ليحافظ على المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني.
وفيما يلي ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية مباريات يوم الاحد في الجولة 28:
-بايرن ميونيخ 65 نقطة.
-لايبزيغ 60 نقطة.
-فولفسبورغ 54 نقطة.
-اينتراخت فرانكفورت 53 نقطة.
-بوروسيا دورتموند 46 نقطة.