شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. غدران رئيسا للقادسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نصبت الجمعية العمومية لنادي القادسية أحمد غدران رئيسًا للنادي لمدة 4 سنوات قادمة، وذلك بعد اجتماعها اليوم (الأحد).

وضمت قائمة غدران كلا من محمد الصالح وحمد العمار و سعود السويلم وثامر الدوسري وبدر الرجيب وتركي آل جحلان ومشعل السعيد.

وتم عقد أعمال الجمعية العمومية الخاصة بنادي القادسية عبر منصة زووم الإلكتروينة وذلك تجاوباً مع الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا. وحضر في الجمعية العمومية لنادي القادسية 34 عضواً، تصدرهم العضوان الذهبيان مساعد الزامل بـ4500 صوت، وأحمد غدران بـ101 صوت.

من جانبه، قدم الرئيس الجديد للقادسية أحمد غدران شكره لأعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على التصويت. وقال غدران: "فخور برئاسة نادي عريق وكبير بحجم القادسية، وأنا في خدمة النادي، وأتمنى بجهود مجلس الإدارة أن نلبي طموحات جماهير الكيان القدساوي خلال السنوات الأربع القادمة. وتابع غدران: «جاهزون لخدمة الكيان ومدينة الخبر بشكل عام».

وأضاف «النادي في وضع مطمئن جداً، حيث يخلو من المشاكل والديون المالية، وهذا مريح جدا للعمل ويساعد على تحقيق النجاح».

واختتم غدران حديثه بالقول: «ديدن القادسية هو العمل الجماعي، وهذا سر من أسرار نجاح الكيان، ونسعى للسير على هذا النهج في المستقبل».

يذكر أن الرئيس الجديد أحمد بن سعيد غدران كان قد شغل العديد من المناصب في النادي منذ 2009، اختتمها كعضو مجلس إدارة في فترة الرئيس السابق مساعد الزامل.