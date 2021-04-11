أوساسونا يستعيد مذاق الانتصارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد أوساسونا مذاق الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم وتغلب على مضيفه فياريال 2 / 1 أمس الأحد في المرحلة الـ30 من المسابقة. وحقق أوساسونا الفوز بعد هزيمة و3 تعادلات خلال مبارياته الأربع السابقة؛ ليرفع رصيده إلى 34 نقطة ويصعد إلى المركز الـ13. بينما تلقى فياريال الهزيمة بعد 3 انتصارات متتالية وتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز السابع. وافتتح جون مونكايولا التسجيل لأوساسونا في الدقيقة 64 ثم تعادل فياريال في الدقيقة 70 بهدف سجله دافيد جارسيا لاعب أوساسونا بالخطأ في مرمى فريقه. بعدها حسم أوساسونا المباراة لصالحه بهدف سجله أنتي بوديمير في الدقيقة 74.

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