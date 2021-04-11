فندق للمصابين بكورونا خلال أولمبياد طوكيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم منظمو دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقررتين في العاصمة اليابانية طوكيو هذا العام، تخصيص فندق يحتوي على نحو 300 غرفة لإقامة الرياضيين والرياضيات الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد سواء كانت الأعراض طفيفة أو غير موجودة على هؤلاء المصابين.

وأوضحت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية ، نقلا عن معلومات من المسؤولين، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها اللجنة المنظمة في طوكيو لمنع انتشار الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة إقامة فعاليات الأولمبياد الصيفي.

ويتعين عزل اللاعبين المصابين بفيروس كورونا والإشراف الدقيق على علاجهم على مدار اليوم. وبشكل مبدئي، سيخضع المصابون بالفيروس لفترة حجر صحي تبلغ 10 أيام.

وطبقا لتقرير (كيودو)، تدرس اللجنة المنظمة تخصيص مبنى فندقي كامل يبعد موقعه عن القرية الأولمبية للاعبين في طوكيو بكيلومترات قليلة.

كما سيتم تخصيص نحو 30 سيارة وتجهيزها لنقل الرياضيين المصابين إلى هذا الفندق.

وطبقا للإرشادات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والتي نشرها منظمو أولمبياد طوكيو في كتيب خلال فبراير الماضي، سيخضع الرياضيون للفحص الطبي الخاص بكورونا كل 4 أيام على الأقل.

وأشارت (كيودو) إلى أن تكرار هذا الفحص سيزيد خلال فعاليات الدورة الأولمبية.

وشددت طوكيو من إجراءاتها الاحترازية الخاصة بالتصدي لانتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك مع تزايد عدد حالات الإصابة.

ومن بين الإجراءات المتخذة على سبيل المثال ضرورة غلق المطاعم في الثامنة مساء يوم الاثنين على أقصى تقدير وضرورة قصر الحضور الجماهيري في الأحداث الكبيرة على 5 آلاف شخص.