شكرا لقرائتكم خبر كالياري ضحية إنتر ميلان رقم 11 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل إنتر ميلان انطلاقته الرائعة في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين على كالياري 1 / 0 أمس في المرحلة الـ30 من المسابقة.

وحقق إنتر انتصاره الـ11 على التوالي في الدوري؛ ليعزز صدارته برصيد 74 نقطة بفارق 11 نقطة أمام جاره ومنافسه المباشرة ميلان، وتجمد رصيد كالياري عند 22 نقطة في المركز الـ18 بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي وهي السابعة له في آخر 10 مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل ماتيو دارميان الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 77.

وفرض إنتر ميلان سيطرته على مجريات اللعب وشن أكثر من هجمة في الدقائق الأولى؛ لكنها لم تسفر عن خطورة حقيقية.

وسجل أليكسيس سانشيز هدفا لإنتر في الدقيقة 17 بعد تمريرة بينية من روميلو لوكاكو، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وواصل إنتر هيمنته على مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول، وتعددت محاولات الاختراق من لاعبيه لدفاع كالياري؛ ولكن دون تشكيل خطورة كبيرة على المرمى.

كما تألق حارس مرمى كالياري جوليلمو فيكاريو في التصدي لأكثر من كرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستأنف إنتر محاولاته الهجومية مع بداية الشوط الثاني، وسدد ستيفانو سينسي كرة مباغتة من خارج المنطقة في الدقيقة 48 تصدى لها الحارس.

وشعر المدير الفني لإنتر أنطونيو كونتي بحرج موقف فريقه مع استمرار التعادل السلبي فأجرى تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 70 بنزول لاوتارو مارتينيز وأشرف حكيمي بدلا من أليكسيس سانشيز وأشلي يونج على الترتيب.

وكافأ حكيمي مدربه بصناعة هدف التقدم للفريق في الدقيقة 77 إثر هجمة سريعة للفريق وتمريرة عرضية نموذجية لعبها حكيمي من داخل منطقة الجزاء واقتنصها زميله ماتيو دارميان المندفع أمام المرمى بتسديدة مباشرة لتعانق الكرة الشباك.

ورغم الخطورة التي شكلها كالياري في الدقائق الأخيرة بعد اندفاع لاعبيه في الهجوم، باءت جميع محاولات الفريق بالفشل لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لإنتر.