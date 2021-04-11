ملياردير ولاعب يتحدان لشراء فريق أمريكي

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ودخل الثنائي في مفاوضات مع جلين تايلور مالك تيمبرولفز للاستحواذ على الفريق.
وأثيرت تكهنات منذ عدة أشهر بشأن استعداد تايلور للاستماع للعروض المقدمة لشراء فريقه، لكن يبدو أن صفقة الاستحواذ في طريقها للتحقق.
وحال تمت صفقة الاستحواذ فإن تيمبرولفز لن يخضع لتغييرات جذرية على الفور، حيث سيبقى تايلور المالك المسيطر حتى عام 2023 مع امتلاك رودريجيز ولوري حصة جزئية من الفريق قبل أن يستحوذا على الفريق بشكل كامل في غضون عامين.
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