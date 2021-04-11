شكرا لقرائتكم خبر ملياردير ولاعب يتحدان لشراء فريق أمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب نجم البيسبول السابق أليكس رودريجيز والملياردير مارك لوري من الاستحواذ على فريق مينيسوتا تيمبرولفز المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، حسبما ذكر متحدث باسم الفريق.

ودخل الثنائي في مفاوضات مع جلين تايلور مالك تيمبرولفز للاستحواذ على الفريق.

وأثيرت تكهنات منذ عدة أشهر بشأن استعداد تايلور للاستماع للعروض المقدمة لشراء فريقه، لكن يبدو أن صفقة الاستحواذ في طريقها للتحقق.

وحال تمت صفقة الاستحواذ فإن تيمبرولفز لن يخضع لتغييرات جذرية على الفور، حيث سيبقى تايلور المالك المسيطر حتى عام 2023 مع امتلاك رودريجيز ولوري حصة جزئية من الفريق قبل أن يستحوذا على الفريق بشكل كامل في غضون عامين.