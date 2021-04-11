شكرا لقرائتكم خبر ميونخ تتوقع 50% من الجمهور في يورو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال عضو رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم رئيس الشركة المنظمة لمباريات يورو 2020 في ميونخ، فيليب لام، «إن الاتحاد الألماني يأمل في وصول نسبة الإشغال في الاستاد بميونخ خلال مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) إلى 50%».

وفي تصريحات لمحطة إذاعة «انتنه بايرن» البافارية، قال قائد المنتخب الألماني المتوج بلقب كأس العالم 2014 أمس، «هناك سيناريوهات عدة مختلفة، وأعتقد أن من غير الممكن الوصول بنسبة الإشغال إلى 100%، ويجب أن نتمتع بمثل هذا القدر من الواقعية».

وأضاف «وقد يكون كل شيء آخر ممكنا، ولهذا نحن نخطط على أساس تراوح نسبة المتفرجين من صفر إلى 50%».

ولم يعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم ولا سلطات مدينة ميونخ حتى الآن عن شكل محدد للسيناريوهات الخاصة بمباريات البطولة الأوروبية في ميونخ في الصيف المقبل.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس الأول، أن ميونخ التي سيخوض المنتخب الألماني كل مبارياته في دور المجموعات في البطولة على أرضها، هي واحدة من 4 جهات منظمة يتعين عليها تقديم «معلومات إضافية» عن تنفيذ مباريات البطولة في موعد أقصاه الـ19 من أبريل الحالي، وعندئذ سيتم البت في تنظيم المباريات المزمعة في هذه المدن، وفقا للشروط التي تفرضها جائحة كورونا.

ويمثل السماح بالحضور الجماهيري النقطة الأساسية في هذه المعلومات المطلوبة، وقد تعهدت 8 مدن منظمة لمباريات البطولة بالسماح بحضور الجماهير.