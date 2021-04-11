فاسكيز الخاسر الأكبر في الكلاسيكو الإسباني

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وتعرض فاسكيز (29 عاما)، الذي شارك ضمن التشكيل الأساسي في مركز الظهير الأيمن، للإصابة إثر التحام مع سيرجيو بوسكيتس وجرى تبديله اضطراريا قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.
وأعلن ريال مدريد أمس أن الفحوص الطبية أظهرت تعرض فاسكيز لإصابة في الرباط الخلفي للركبة اليسرى، وبات من المؤكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم.
ويشكل غياب فاسكيز، الذي شارك في 34 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، أزمة للمدير الفني زين الدين زيدان في الوقت الذي يخوض فيه تحديات المنافسة على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
ولا يزال داني كارفاخال غائبا عن صفوف الفريق بسبب مشكلة في الفخذ، وقد شارك في مباراتين فقط منذ بداية العام الحالي، وبالتالي أصبح ألفارو أودريوزولا الخيار الوحيد المتاح لدى ريال مدريد لمركز الظهير الأيمن.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول الإنجليزي على ملعب «أنفيلد» الأربعاء المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد 3 / 1.
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