نيوكاسل يستعيد انتصاراته عبر بيرنلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قلب نيوكاسل تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 / 1 على مضيفه بيرنلي أمس في المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واستعاد نيوكاسل نغمة الانتصارات في المسابقة بعد 4 تعادلات و3 هزائم في المباريات السبعة الماضية، ورفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ17، وتجمد رصيد بيرنلي عند 33 نقطة في المركز الـ15.

وأنهى بيرنلي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ماتي فيدرا في الدقيقة 18، ورد نيوكاسل في الشوط الثاني بهدفين متتاليين سجلهما جاكوب ميرفي وألان سانت ماكسيمين في الدقيقتين 59 و64.