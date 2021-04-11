تعدد المطالب يربك مشوار ريجيكامب مع الأهلي

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ويصادف انطلاقة مشوار ريجيكامب دخول الفريق معسكرا مغلقا حتى نهاية دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
ويستضيف الأهلي بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مباريات المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه، الدحيل القطري، والشرطة العراقي، واستقلال طهران الإيراني.
وينتظر المدرب الروماني مهمة صعبة تكمن في أن الأهلي لم يستطع تحقيق الفوز في آخر 8 مواجهات، حيث خسر لقاءاته الستة الأخيرة مما جلعه يتراجع من المركز الثالث في سلم ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى السابع.
وسيسعى ريجيكامب لتعديل الأمور الفنية والعودة بالفريق إلى تحقيق الانتصارات مجددا بدءا من دوري أبطال آسيا الذي سينطلق في 14 أبريل الحالي.
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