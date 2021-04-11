«الانضباط» تغرم جونز ومادو 50 ألفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حارس مرمى ريق النصر، الأسترالي برادلي جونز بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وذلك لتغيبه عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفيصلي، بنصف نهائي كأس الملك في الرابع من أبريل الحالي والتي انتهت بخسارة النصر 0-1 وتأهل الفيصل للنهائي. كما فرضت اللجنة غرامة مالية 30 ألف ريال على مدافع النصر عبدالله مادو لتغيبه أيضا عن المقابلة الإعلامية عقب مباراة الفيصلي.



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