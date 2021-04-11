حزم الصمود يغازل الصعود

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في المقابل ظل النجوم عند رصيده الحالي 20 نقطة مستقرا في المرتبة الـ20، ليتأزم موقفه كثيرا عقب تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.
وفي المجمعة، أكرم الفيحاء وفادة ضيفه عرعر برباعية نظيفة، أكد بها محافظته على وصافة الدوري برصيد 64 نقطة من انتصارين متتاليين، فيما بقي عرعر عند نقطته الـ21 أبقته في المرتبة الـ19 لكنه لا يزال في دائرة الخطر.
وفي حائل، استعاد الجبلين نغمة الانتصارات من جديد بعدما كسب العدالة بثلاثة أهداف مقابل هدف، رافعا بذلك رصيده النقطي إلى 59 نقطة مستقرا معها كثالث ومبتعدا بفارق 4 نقاط عن منافسه التقليدي الطائي، بينما توقف رصيد العدالة عند 40 نقطة محافظا على موقعه كتاسع.
وحقق جدة مفاجأة مدوية حينما أوقف سلسلة انتصارات نظيره الطائي بتغلبه عليه بهدفين دون رد؛ ليرفع جدة رصيده إلى 39 نقطة معتليا المرتبة الـ12، في المقابل ظل الطائي عند رصيده الحالي 55 نقطة مستقرا كرابع؛ لكنه لا يزال في دائرة المقدمة.
وعلى صعيد الهدافين استعاد مهاجم فريق الجبلين (البرازيلي) كارلوس إيلزيكي الصدارة برصيد 18 هدفا عقب تسجيله هدفين من أهداف فريقه ضد العدالة، فيما تراجع للوصافة مهاجم فريق الحزم (الغيني) عثمان باتو برصيد 17 هدفا، وسط مطاردة من (الإيفواري) سوريا إبراهيما مهاجم فريق أحد الذي يأتي ثالثا برصيد 16 هدفا.
الدوري حتى الجولة الـ30:
- أجريت حتى الآن 300 مباراة من أصل 380 مواجهة في المسابقة.
- انتهت 216 بالفوز، و84 بالتعادل.
- ارتفع رصيد الأهداف إلى 701 هدف.
- تبقى على نهاية المسابقة 8 جولات لحسم بطاقات الصعود الثلاث وبطاقات الهبوط الأربع.
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