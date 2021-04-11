شكرا لقرائتكم خبر الأهلي بطل ممتاز البراعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد بن مقرن فريق الأهلي بكأس الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عاما. وحسم الأهلي اللقب بعد فوزه على نظيره الهلال بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جرت بينهما أمس على ملعب الأخير. وكان الأهلي تصدر المجموعة الأولى برصيد 36 نقطة، فيما حسم الهلال صدارة المجموعة الثانية بـ 37 نقطة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي بطل ممتاز البراعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.