الخليج يخطف كأس الأولى للشباب

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وحسم الخليج رسميا لقب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة بفارق 5 نقاط عن العروبة صاحب الوصافة.
في المقابل صعد العروبة وعرعر رسميا إلى الدوري الممتاز بعد تعادلهما بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما لحساب نفس الجولة.
ورفع العروبة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد عرعر إلى 45 نقطة في المركز الثالث ليرافقا الخليج بدوري الممتاز.
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