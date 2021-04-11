الخليج يخطف كأس الأولى للشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق الخليج في خطف كأس دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عاما، حيث توج بالكأس عقب مباراته أمام ضيفه الجيل والتي جرت على ملعب نادي الخليج بسيهات وانتهت بفوز الخليج 4 /1 ضمن الجولة الـ26 والأخيرة من عمر المسابقة.

وحسم الخليج رسميا لقب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة بفارق 5 نقاط عن العروبة صاحب الوصافة.

في المقابل صعد العروبة وعرعر رسميا إلى الدوري الممتاز بعد تعادلهما بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما لحساب نفس الجولة.

ورفع العروبة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد عرعر إلى 45 نقطة في المركز الثالث ليرافقا الخليج بدوري الممتاز.