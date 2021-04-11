شكرا لقرائتكم خبر الجولة الـ25 تعيد الروح للاتحاد والحياة لضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت الجولة الـ 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تنافسا ثلاثيا على اللقب مع بقاء 5 جولات على النهاية.

واقتحم الاتحاد المنافسة على اللقب بقوة بتغلبه على الهلال المتصدر بهدفين نظيفين، مقلصا الفارق معه إلى 3 نقاط، كما عاد الشباب لسكة الانتصارات من بوابة الباطن (4/1)؛ ليعودة لمعادلة الهلال في عدد النقاط (48 لكل منهما).

وسيطر فوز الاتحاد على الهلال رغم النقص الدفاعي بغياب أحمد حجازي وزياد المولد وإصابة عمر هوساوي في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء على كل أحاديث الجولة، حيث حقق الاتحاد كل المكاسب الممكنة من هذه المباراة منها تحقيق الفوز الأول على الهلال في آخر 8 مواجهات، ودخوله المنافسة على اللقب بشكل رسمي، وتقليص الفارق النقطي، ومنح الشابين عبدالمحسن فلاتة وزميله حمدان الشمراني الثقة في مركز متوسط الدفاع.

كما حقق الاتحاد رقما صعبا بعدم الخسارة لأول مرة منذ سنوات أمام الهلال في الذهاب والإياب وحافظ على نظافة شباكه، كما أن الاتحاد حقق الفوز على الهلال في دوري المحترفين للمرة الأولى منذ 1624 يوما، وخرج بشباك نظيفة ضد الهلال للمرة الأولى كذلك في الدوري.

أكثر المستفيدين من الجولة أيضا، فريق ضمك بفوزه التاريخي على النصر 3/ 2، حيث صعد به في جدول الترتيب إلى المركز الـ 14 وجدد آماله قليلا في البقاء، راميا الوحدة في المركز الـ 15 بعد أن خسر الأخير لقاءه المقدم من الجولة أمام أبها برباعية.

الأهلي واصل النزيف وسلسلة الهزائم بتلقيه الخسارة السادسة على التوالي، حيث جاءت هذه المرة أمام الرأئد 2/ 3؛ ليبقى الفريق في موقف محرج، فيما دفع الفوز فريق الرائد إلى المركز الـ 10.

وبات الفيصلي المتأهل لنهائي كأس الملك في موقف حرج بتلقيه الخسارة من الفتح، وهي التاسعة هذا الموسم؛ ليتراجع الفيصلي إلى المركز الـ 12 على بعد 3 نقاط فقط من المركز الـ 14 الذي يقود إلى دور الدرجة الأولى، فيما ابتعد الفتح محققا 34 نقطة في المركز التاسع.

وفرط الاتفاق في فرصة الاقتراب من المربع المؤهل لدوري أبطال آسيا بخسارة ديربي الشرقية أمام القادسية بهاتريك أسبريا مقابل هدف للمغربي آزارو. وبقي الاتفاق سادسا برصيد 35. نقطة وبات القادسية في المركز الثامن محققا 34 نقطة وضعت الفريق في مناطق الأمان بعيدا عن مراكز الهبوط.

من جانبه، حطم المتأهل الآخر لنهائي كأس الملك، فريق التعاون آمال العين في البقاء عندما تغلب عليه بثلاثية منحته المركز الرابع

وثبتت العين في المركز الأخير.

أرقام من الدوري:

