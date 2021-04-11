سوق الكترونية مفتوحة للتعاقد مع اللاعبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم الاتحاد السعودي لكرة القدم بدءا من الموسم المقبل تنفيذ آلية جديدة وخطوة تاريخية من خلال إنشاء بوابة الكترونية خاصة على موقعة للاعبين المحترفين المحليين المنتهية عقودهم الاحترافية أو اللاعبين الذين دخلوا الفترة الحرة التي تمثل آخر 6 أشهر مع عقد اللاعب المحترف مع ناديه؛ ليتمكن بعدها من تقرير مصيره من حيث الاستمرار مع ناديه أو التفاوض مع ناد جديد، كما تهتم البوابة الالكترونية باللاعبين الذين انتهت عقودهم الاحترافية ولم يجدوا العروض المناسبة لمواصلة احترافهم، أو الذين قدمت لهم عروض ولكن لم يتم اتفاق الطرفين عليها.

وتأتي هذه الخطوة التطويرية لأجل حماية مستقبل اللاعبين والحفاظ على عدم اندثار مواهبهم بسبب سوء إدارة وكلاء الأعمال لهم أو لجشع بعضهم وتقديم مصالحهم الشخصية على مصلحة اللاعب ومستقبله الاحترافي والمعيشي.

وستكون البوابة الالكترونية بمثابة (العين الواسعة) للأندية الراغبة في استقطاب اللاعبين، حيث ستحتوي على معلومات تفصيلية عن اللاعب وأدق تفاصيل حياته الكروية إضافة إلى قيمته السوقية ووكلاء أعمالهم المعتمدين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) على غرار الاتحادات المتقدمة التي تقدم معلومات تفصيلية عن كل لاعب. كما ستكون تلك البوابة بمثابة السوق المفتوح لإبرام العقود مع اللاعبين واستقطابهم.

وترجح أنباء ربط نظام اتحاد الكرة مع الأندية المحلية بنظام الانتقالات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتسهيل عملية الانتقال بدون معاناة.

من ناحية ثانية كشفت مصادر لـ»مكة» عن إيجاد آلية تنظيمية مالية جديدة لضبط عمولات وكلاء اللاعبين (المواليد) مع الأندية التي ترغب في الاستعانة بهؤلاء اللاعبين في المواسم المقبلة لضمان حقوق الأطراف الثلاثة (النادي واللاعب ووكيل أعماله).

أبرز فوائد البوابة الالكترونية:

