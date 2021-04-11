سوق الكترونية مفتوحة للتعاقد مع اللاعبين

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وتأتي هذه الخطوة التطويرية لأجل حماية مستقبل اللاعبين والحفاظ على عدم اندثار مواهبهم بسبب سوء إدارة وكلاء الأعمال لهم أو لجشع بعضهم وتقديم مصالحهم الشخصية على مصلحة اللاعب ومستقبله الاحترافي والمعيشي.
وستكون البوابة الالكترونية بمثابة (العين الواسعة) للأندية الراغبة في استقطاب اللاعبين، حيث ستحتوي على معلومات تفصيلية عن اللاعب وأدق تفاصيل حياته الكروية إضافة إلى قيمته السوقية ووكلاء أعمالهم المعتمدين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) على غرار الاتحادات المتقدمة التي تقدم معلومات تفصيلية عن كل لاعب. كما ستكون تلك البوابة بمثابة السوق المفتوح لإبرام العقود مع اللاعبين واستقطابهم.
وترجح أنباء ربط نظام اتحاد الكرة مع الأندية المحلية بنظام الانتقالات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتسهيل عملية الانتقال بدون معاناة.
من ناحية ثانية كشفت مصادر لـ»مكة» عن إيجاد آلية تنظيمية مالية جديدة لضبط عمولات وكلاء اللاعبين (المواليد) مع الأندية التي ترغب في الاستعانة بهؤلاء اللاعبين في المواسم المقبلة لضمان حقوق الأطراف الثلاثة (النادي واللاعب ووكيل أعماله).
أبرز فوائد البوابة الالكترونية:
- تنبيه اللاعب على حقوقه كاملة.
- مساعدة اللاعبين على تفادي الوقوع في التفاوض خارج الفترة المسموحة.
- منح الأندية فرصة مباشر للتفاوض مع اللاعبين.
- مساعدة الأندية في تهيئة فرقها للموسم مبكرا من خلال رصد اللاعبين الذين تحتاج إليه دون معاناة.
- التقليل من الأعباء على لجنة فض المنازعات ومركز التحكيم الرياضي.
- فتح المجال أمام اللاعبين الذين لم يجدوا فرصة اللعب مع أنديتهم من خلال تجديد عقودهم.
- تحجيم دور وكلاء اللاعبين لتصبح الصورة أكثر وضوحا في التعامل والتفاوض.
- التقليل من عدد وكلاء اللاعبين والوسطاء.
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