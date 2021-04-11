"تخصص أزمات".. تفاصيل تجميد الأهلي لكهربا حتى نهاية الموسم.. والسبب: فتيات

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الغضب والاستياء تسيطر على أروقة النادي الأهلي تجاه لاعبه محمود كهربا بعد أستمرار افتعال ازمات، واستفسر محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة الكرة بالنادي الأهلي، من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عن حقيقة سهر محمود عبدالمنعم كهربا في أحد الكافيهات بفندق مشهور داخل القاهرة، ودخوله في مشادة مع مجموعة أشخاص في المكان ذاته، بسبب فتيات، قبل مباراة النادي الأهلي وسيمبا التنزاني، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر يوم الجمعة الماضية، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر لـموقع «الوطن سبورت» أن سيد عبدالحفيظ أبلغ الخطيب بأنه تلقى رسائل بالواقعة، لكنه لم يمتلك دليلا يؤكد سهر اللاعب ودخوله في مشاجرة حتى الوقت الجاري، إلا أن رئيس الأهلي كلف الأول بضرورة التواصل مع إدارة الكافيه والفندق، من أجل معرفة حقيقة الخناقة وسهر اللاعب.

واستقر الخطيب على إصدار قرارًا بتجميد كهربا نهائيًا لحين انتهاء الموسم، وعرضه للبيع حال تأكد تورط اللاعب في الواقعة المذكورة.

كواليس خناقة كهربا بعد مباراة الأهلي وسيمبا

ودخل كهربا في مشادة مع أحد الأشخاص المتواجدة في الكافيه، خلال محاولته التعرف على مجموعة من الفتيات قبل أن يتدخل الأمن المسؤول عن الكافيه لفض الاشتباك. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



مشكلات كهربا في الأهلي عرض مستمر

وافتعل كهربا أكثر من أزمة منذ انضمامه إلى الأهلي، وكانت أولها دخوله في مشادة مع شريف إكرامي، بعد لقاء السوبر المصري الأخير في الإمارات.

كما دخل كهربا في أزمة مع محمد الشناوي في تدريبات الفريق الأحمر، وغرم مليون جنيه من قبل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق.

كما شهدت مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية، حرمانه من لقاء حصد البرونزية، بعدما صافح محمد أبو تريكة، في كأس العالم للأندية.

وأخيرًا دخل كهربا في أزمة مع موسيماني، بعدما رفض مصافحته عقب لقاء الأهلي وطلائع الجيش في الدوري، وغرم اللاعب 200 ألف جنيه، وأوقف شهرا.

الأهلي يفوز على سيمبا في دوري أبطال أفريقيا في غياب كهربا

وكان الأهلي قد فاز أمام سيمبا، في اللقاء الذي أقيم أمس الجمعة على ملعب الأهلي في السلام، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدف نظيف أحرزه محمد شريف في شوط المباراة الأول.

واستبعد موسيماني، كهربا من قائمة النادي الأهلي التي خاضت مباراة سيمبا يوم الجمعة الماضي، في ظل غياب اللاعب عن المباريات لمدة شهر كامل لأسباب تأديبية.