حكاية إلقاء رونالدو قميص يوفنتوس.. وخروجه غاضبا فى مباراة جنوى رغم الفوز

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة غريبة عليه، كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن ظهور النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو غاضبا بعد نهاية مباراة يوفنتوس وجنوى قبل قليل، والتى حسمها اليوفى بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي "كالتشيو" للموسم الحالى 2020 – 2021، وقام بإلقاء قميصه على أرضية ملعب المباراة.

وذكرت شبكة "سكاى سبورتس" الإيطالية، أن النجم البرتغالى رونالدو غادر أرضية ملعب "أليانز" بعد فوز يوفنتوس على جنوى 3 – 1، غاضبا بشدة وقام بإلقاء قميصه، قبل أن يلتقطه أحد فتيان جمع الكرة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



وأضافت، أن النجم البرتغالى ظهرت عليه العصبية خاصة فى الشوط الثانى، بسبب عدم مساعدة زملائه له من أجل تسجيل الأهداف فى شباك الفريق الخصم.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافى الدوري الإيطالي الموسم الحالى برصيد 25 هدفا متفوقا بفارق 4 أهداف عن البلجيكي روميلو لوكاكو نجم فريق إنتر ميلان الوصيف برصيد 21 هدفا.

أحرز أهداف الفوز لصالح يوفنتوس، كلاً من ، ديان كولوسيفسكي وألفارو موراتا ووستون ماكيني في الدقائق 4 و22 و70 علي الترتيب من عمر اللقاء، فيما سجل هدف جنوي الوحيد سكاماكا في الدقيقة 49 من أحداث المباراة.

بهذة النتيجة، يرتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 62 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلفاً لميلان الوصيف برصيد 63 نقطة، فيما يتصدر إنتر ميلان الترتيب برصيد 74 نقطة، بينما يتجمد رصيد جنوي عند النقطة 32 في المركز الـ 13.