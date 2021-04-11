بعد إصابته بالرباط الصليبي.. صلاح يوجه رسالة "مؤثرة" لتريزيجيه

الشارقة - اميمة ياسر - حرص محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الانجليزى على مواساة صديقة محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، وتوجيه رسالة دعم له بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة عقب الإصابة التى تعرض لها أمس خلال مباراة ليفربول فى منافسات الدورى الإنجليزى.

ونشر صلاح صورة عبر حسابة على "انستجرام" له ولتريزيجيه عقب الإصابة، وعلق عليها:" أتمنى لك الشفاء العاجل وأتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى في الميدان قريبًا".



أعلن محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بعد الإصابة التى تعرض لها أمس خلال مباراة ليفربول فى منافسات الدورى الإنجليزى ، وأصيب محمود حسن تريزيجيه بعد تدخل قوي مع الكسندر ارنولد ظهير فريق ليفربول بالشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



وقالت تقارير إنجليزية، إن موسم محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، قد عقب تعرضه للإصابة بالأمس أمام فريق ليفربول، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأجرى محمود تريزيجيه بعض الفحوصات الطبية اللازمة صباح اليوم الأحد، للوقوف على حالته وحجم الإصابة، وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة محمود حسن تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي، وانتهاء موسمه بشكل رسمي مع فريقه أستون فيلا.



علق محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني، وأستون فيلا الإنجليزي، على إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي، التي أقيمت أمس السبت، قائلا: إنه راضِ بقضاء الله في الإصابة.

وأضاف تريزيجيه في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «الحمد لله على الإصابة في كل حال، راضِ بقضاء الله في كل أمر».

وتابع اللاعب: «كل أمر من الله هو خير بالنسبة لي، الحمد لله دائما وأبدًا في السراء والضراء، سأعود أقوى بإذن الله بعد الإصابة، وأشكر من اتصل عليّ». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



ليفربول يفوز على أستون فيلا

وحقق فريق ليفربول فوزا قاتلا أمام أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ31 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد اللقاء مشاركة الثنائي المصري محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.

وسجل أولي واتكينز الهدف الأول لأستون فيلا في الدقيقة 43 ، بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلا سرحان من جانب دفاع الريدز، وأحرز روبرتو فيرمينيو هدفًا لليفربول في الدقيقة 47، إلا أن تقنية الفار تسببت في إلغاء الهدف.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل للريدز في الدقيقة 57 برأسية من داخل منطقة الجزاء مستغلا سقوط الكرة من حارس مرمى أستون فيلا على الأرض، ليضعها الجناح المصري في الشباك، مسجلا الهدف التاسع عشر له في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي



ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 74 نقطة، على الرغم من خسارته من نظيره ليدز يونايتد بنتيجة 1-2 ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

ويأتي في المركز الثاني فريق مانشستر يونايتد برصيد 60 نقطة، بينما ليستر سيتي في المركز الثالث في البيرميرليج برصيد 56، ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 52 نقطة.