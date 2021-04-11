بطولة إسبانيا: سوسييداد يفرط في تقدمه أمام فالنسيا وأوساسونا يفرمل فياريال

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مدريد : فرط ريال سوسييداد في تقدمه أمام مضيفه فالنسيا بهدفين نظيفين وخرج متعادلاً 2 2 الاحد ضمن منافسات المرحلة 30 ضمن بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ودخل النادي الباسكي المباراة منتشياً بفوزه بالكأس المحلية المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا، على حساب غريمه أتلتيك بلباو 1 صفر في "دربي" الباسك الاسبوع الماضي، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما بعد أربعة أيام في الدوري وينتهي بالتعادل 1 1 في المرحلة السابقة.

ورفع سوسييداد رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس، فيما يحتل فالنسيا المركز الثالث عشر مع 34 نقطة. وبدأ نادي "الخفافيش" المباراة مهدراً ركلة جزاء سددها كارلوس سولير بجانب القائم (29).

وتقدم سوسييداد عبر أندر غيفارا بتسديدة زاحفة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس جاومي دومينيك (33).

وضاعف الضيف النتيجة بفضل المهاجم السويدي الكسندر إيساك مستفيدا من خطأ في وسط الملعب، فتوغل داخل المنطقة وسدد أرضية زاحفة معاكسة للحارس دومينيك (45+1).

وانتفض فالنسيا في الشوط الثاني، فسجل بداية بفضل الدنماركي دانيال واس في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك التعادل برأسية من البرازيلي غابريال باوليستا (73).

وأكمل فالنسيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه الاوروغوياني ماكسيميليانو غوميس غونساليس في الدقيقة 80 إثر نيله بطاقتين صفراوين في غضون دقيقتين.

وفي مباراة ثانية، أوقف أوساسونا سلسلة انتصارات مضيفه فياريال بفوزه عليه 2 1.

وكان فريق "الغواصات الصفراء" يمني النفس بتحقيق فوزه السابع تواليا في مختلف المسابقات منذ سقوطه أمام فالنسيا بالنتيجة ذاتها في المرحلة 25، إلا أن أوساسونا حقق مفاجأة بانتزاعه النقاط الثلاث.

وعاد أوساسونا إلى سكة الانتصارات بعد أربع مباريات تواليا لم يتمكّن خلالها من الفوز، منها ثلاثة تعادلات سلباً في الثلاث الاخيرة، وتحديدا منذ خسارته أمام برشلونة صفر 2 في المرحلة 26.

في المقابل، لم يذق فياريال طعم الخسارة في مبارياته الأربع الاخيرة في "الليغا"، إلى مباراتين خاضهما في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وتعتبر هذه الخسارة ضربة معنوية لرجال المدرب أوناي إيمري الذي كان قرر اراحة بعض كوادره الاساسية في اللقاء المحلي، قبل استحقاقه الأوروبي في إياب ربع نهائي "يوروبا ليغ" أمام دينامو زغرب الكرواتي، حيث وضع قدماً في نصف النهائي بالفوز عليه 1 صفر في كرواتيا.

وتقدّم الضيوف عبر جون مونكايولا في الدقيقة 64، قبل أن يعادل فياريال عبر النيران الصديقة بعدما حول القائد دافيد غارسيا الكرة خطأ في مرمى فريقه (70). قبل أن يسجل أوساسونا بعد أربع دقائق هدف الفوز بفضل مهاجمه الكرواتي أنتي بوديمير.

وتجمد رصيد فياريال عند 46 نقطة في المركز السابع، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 34 في المركز الثالث عشر.