شكرا لقرائتكم خبر عن بيكلي يغيب عن المقاصة أمام بيراميدز.. وانتظام فوافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب الإثيوبي شميلس بيكلي لاعب المقاصة عن المشاركة في مباراة فريقه القادمة ضد بيراميدز يوم الأربعاء المقبل في الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز بسبب تأخر عودته إلى القاهرة عائدًا من بلاده على أن يصل إلى مصر يوم الثلاثاء المقبل أي قبل 24ساعة من موعد مباراة فريقه ضد بيراميدز.

فيما انتظم باولن فوافي لاعب المقاصة في تدريبات فريقه يوم السبت الماضي وأصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة بيراميدز، لاسيما عقب الاطمئنان على حالته البدنية، بعد فترة غياب طويلة منذ توقف الدوري المصري لظروف الأجندة الدولية في شهر مارس الماضي.

ودخل فريق المقاصة معسكرا مغلقًا بمدينة الإسماعيلية الأسبوع الماضي، ضمن تحضيراته لاستئناف مبارياته بالدوري، ويخوض الفريق الفيومى أول مباراة يوم الأربعاء المقبل ضد بيراميدز بالجولة الـ16 من عمر الدوري الممتاز وهي الفترة التي استغلها الجهاز الفني فى إقامة معسكر مغلق للتعرف أكثر على اللاعبين وعلاج الأخطاء التى وضع يديه عليها .

ورفض محمد عظيمة المدير الفني لفريق مصر المقاصة فكرة مناقشة تعديل لائحة الفريق الفيومي في الوقت الحالي، مرحبا باستمرار العمل باللائحة القديمة التي كان يسير عليها الجهاز الفني السابق بقيادة إيهاب جلال.

ولم يفتح عظيمة ملف تعديل اللائحة المالية في المقاصة مفضلا التركيز على توصيل الأمور الفنية للاعبين والتعرف على إمكانيات لاعبيه عن القرب، تاركا أمر اللائحة المالية لتقدير إدارة النادي الفيومي.