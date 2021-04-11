شكرا لقرائتكم خبر عن بيكلي يغيب عن المقاصة أمام بيراميدز.. وانتظام فوافي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يغيب الإثيوبي شميلس بيكلي لاعب المقاصة عن المشاركة في مباراة فريقه القادمة ضد بيراميدز يوم الأربعاء المقبل في الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز بسبب تأخر عودته إلى القاهرة عائدًا من بلاده على أن يصل إلى مصر يوم الثلاثاء المقبل أي قبل 24ساعة من موعد مباراة فريقه ضد بيراميدز.
ورفض محمد عظيمة المدير الفني لفريق مصر المقاصة فكرة مناقشة تعديل لائحة الفريق الفيومي في الوقت الحالي، مرحبا باستمرار العمل باللائحة القديمة التي كان يسير عليها الجهاز الفني السابق بقيادة إيهاب جلال.
ولم يفتح عظيمة ملف تعديل اللائحة المالية في المقاصة مفضلا التركيز على توصيل الأمور الفنية للاعبين والتعرف على إمكانيات لاعبيه عن القرب، تاركا أمر اللائحة المالية لتقدير إدارة النادي الفيومي.