اخبار الزمالك اليوم الأحد 11 / 4 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 11 / 4 / 2021 العديد من الأحداث المهمة في مقدمتها العفو عن زيزو وأحمد عيد وإمام عاشور بفرمان من كارتيرون.

تفاصيل جلسة العفو بين كارتيرون وزيزو

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا منفردا مع أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق في معسكر مباراة تونجيث السنغالي التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقام كارتيرون بالحديث مع زيزو حول أسباب تراجع مستواه وعدم تركيزه في الملعب، وأكد له أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة تدور داخل الفريق وما يحيط بالفريق واللاعبين من أحداث، ولن يسمح بتجاوز اللاعبين أو الخروج عن النص.

مدرب الزمالك يشيد بالتزام إمام عاشور.. ويؤكد: سيعود للتدريبات الفترة المقبلة

أشاد أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك بالموقف الذى قام به إمام عاشور لاعب الفريق، بالحرص على حضور في مباراة الفريق أمام تونجيت السنغالي في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لدعم زملائه.

رئيس انضباط الكاف: شكوى الزمالك تحتاج أدلة والعقوبات تصل لإيقاف النشاط.. فيديو

كشف رايمونت هاك رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن المصير المرتقب للشكوى التي من المقرر أن يتقدم بها نادي الزمالك اليوم الأحد، ضد ما حدث بالأمس في مباراة الترجي ومولودية الجزائر في ختام دور المجموعات والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وهو ما أدى لخروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا.

طارق يحيى: الزمالك أفضل من فرق دور الثمانية بدوري الأبطال باستثناء الأهلى

يرى طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن الترجي التونسي ومولودية الجزائر من مصلحتهما خروج الفريق الأبيض من دوري أبطال أفريقيا، وقال طارق يحيى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الزمالك هو من وضع نفسه فى هذا المأزق، عايز تتأهل يبقى بدراعك مفيش هدايا فى عالم الكرة، الترجى والمولودية من مصلحتهم خروج الزمالك لأنهم عارفين أنه الفريق الأقوى".

الزمالك يطلب الاطلاع على تقرير الحكم ومراقب مباراة الأهلى الملغاة بدورى السلة

طلب مسئولي نادى الزمالك من نظرائهم باتحاد كرة السلة، الإطلاع على تقرير الحكام، ومراقب المباراة، التي كان من المقرر أن تجمع الفريق أمام الأهلى في الجولة الحادية عشر من بطولة دورى السوبر، والتي كان مقرر لها يوم 29 مارس الماضى.

الزمالك يستشهد باللائحة فى التتويج بدورى الجمهورية.. وسيد نيمار هداف البطولة

قال طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك، إن فريق الشباب مواليد 99 توج ببطولة دوري الشباب، بفارق الأهداف، بعد الهزيمة من الأهلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية لدوري الجمهورية.

اجتماع طارئ بين كارتيرون ومعاونيه بسبب الحرس والأهلي

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا طارئا منذ قليل مع معاونيه البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال واوليفيرا مدرب حراس المرمي في منزل كارتيرون لوضع خطة الاستعداد لمباراتي حرس الحدود والأهلي المقرر لهما الأربعاء المقبل والأحد المقبل.

إمام عاشور وأحمد عيد يشاركان فى مران الزمالك غدا بعد العفو عنهما

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، العفو عن الثنائي إمام عاشور وأحمد عيد، لاعبى الزمالك، الموقوفين من جانب المدير الفني للخروج عن النص، وسيشارك الثنائي في تدريبات الزمالك غدا، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن مباريات كأس مصر.