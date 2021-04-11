شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتأخر بهدفين أمام الرجاء المغربي فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الرجاء المغربي الشوط الأول متقدما على منافسه بيراميدز بهدفين نظيفين فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين بملعب الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وحل بيراميدز وصيفًا في النسخة الماضية من البطولة في أول مشاركة تاريخية بالبطولة القارية.

وحقق بيراميدز فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي، ثم فاز على نامونجو التنزانى بهدف دون رد خارج ملعبه قبل أن يخسر أمام الرجاء المغربى بهدفين دون رد، وتأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.

ويتسلح بيراميدز أمام الرجاء بأرقامه القياسية فمنذ مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الماضية، وخسارته اللقب في المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربى، خاض حتى الآن 23 مباراة في البطولة الأفريقية لم يخسر سوى أربعة مواجهات فقط، وهو ما يُشير إلى قوة الفريق السماوى.