شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يغيب عن الأهلي أسبوعا.. وفحص طبي يحدد موعد عودته للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأحمر، سيغيب عن فريقه لمدة أسبوع، بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الضامة قبل مباراة فريقه ضد سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المصدر أن ياسر سيجري فحصا طبيا بعد أسبوع، بعد ذلك سيتم تحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية، أو يستمر في أداء برنامجه التأهيلي، للتعافي التام من الإصابة في العضلة الضامة.

ومن المتوقع أن يستمر غياب ياسر إبراهيم أكثر من أسبوع، لحين تعافيه من الإصابة، وما يترتب عليه من غيابه عن مباراة القمة ضد الزمالك يوم 18 أبريل المقبل.

ويعاني الأهلي من أزمة بسبب كثرة الغيابات؛ بسبب وجود عدد كبير من المصابين، مثل: علي معلول ومحمود وحيد وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم ومحمد هاني وجونيور أجايي.

وتأكد غياب الثلاثي جونيور أجايي ومحمد هاني وياسر إبراهيم عن مباراة القمة ضد الزمالك يوم 18 أبريل الجاري، والمؤجلة من الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، في ظل شكوى اللاعبين من إصابات سواء أجايي من شد في الخلفية أو هاني وياسر من شد في العضلة الضامة.

ويحتاج الثلاثي لأداء برنامج تأهيلي فترة ليست قصيرة، وهو ما يعني أن الثلاثي لن يلحق بمباراة الأهلي، على أن يتم تجهيز بدائل أخرى للدفع بها في مباراة القمة ضد الزمالك، خاصة مع زيادة عدد المصابين بصفوف المارد الأحمر.