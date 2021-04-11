شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يخضع لأشعة على العضلة الخلفية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، حجم الإصابة التي تعرض لها صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، خلال مواجهة فريقه اليوم أمام الإنتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصري.

وقال رضوان، إن جمعة اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، وطلب التغيير والخروج من الملعب، فقرر الجهازان الفني والطبي، خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة، مشددا على أن تغيير اللاعب كان بسبب شكواه من الإصابة.

وأوضح طبيب سيراميكا أن صالح جمعة سوف يخضع لأشعة على العضلة الخلفية غدا، لتحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجي والتأهيلي له، وكذلك مدة غيابه عن التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أن عامر عامر، حارس مرمى الفريق، تعرض لكدمة قوية في العضلة الأمامية للقدم اليمنى.

وأنهى صالح جمعة صيام 717 يوما عن التهديف، بعدما سجل هدف التعادل أمام الإنتاج الحربى في المباراة التى أقيمت على استاد السويس الرياضي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.

وتعود آخر أهداف صالح جمعة مع فريقه السابق الأهلى يوم 25 أبريل 2019 أمام المصري البورسعيدى في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، وحسم الأحمر لقب الدوري المصري هذا الموسم لصالحه، ليعزز ألقابه من البطولة المحلية.