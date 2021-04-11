شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون وحميد أحداد يدعمان الرجاء المغربى فى مواجهة بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المغربى بدر بانون، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وحميد أحداد مهاجم الزمالك، على تدعيم الرجاء المغربى خلال مواجهة بيراميدز على استاد الدفاع الجوى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قد أعلن تشكيله على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد فاروق - عبد لله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - إيريك تراوري - طارق طه - محمود حمادة - إبراهيم حسن - محمد الجباس - محمود صابر.