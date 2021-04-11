شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يغيب عن الأهلي 6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأحمر، سيغيب لمدة 6 أسابيع، بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة، والتي اشتكى منها ليلة مباراة فريقه ضد سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المواجهة التي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وغادر محمد هاني معسكر الأهلي ليلة المباراة، بسبب شكواه من الإصابة وصعوبة الدفع به في مباراة سيمبا، قبل أن يكشف الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب غيابه لمدة 6 أسابيع على أقل تقدير، بعدها يجري اللاعب فحصا طبيا ليتحدد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وتأكد غياب محمد هاني عن مباراة فريقه ضد الزمالك يوم 18 أبريل الجاري في قمة الدوري المصري والمؤجلة من الجولة الرابع للدوري؛ بسبب الإصابة التي ستبعده لمدة شهر ونصف.

ويعاني الأهلي من أزمة بسبب كثرة الغيابات بسبب وجود عدد كبير من المصابين مثل علي معلول ومحمود وحيد وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم ومحمد هاني وجونيور أجايي.