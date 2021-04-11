حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 /4 / 2021

استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء في صفوف الفريق الأحمر، خلال مباراة فريقه القادمة ضد النصر، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، من أجل تجهيزهم للفترة القادمة بعد ابتعادهم عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة.

فجر موعد دوري أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة أزمة جديدة لدى اتحاد الكرة، بعدما حدد الكاف يوم 10 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق البطولة الجديدة، وهو ما يمثل عقبة كبيرة قبل تحديد مواعيد القيد لدى الجبلاية حتى يتسنى للأندية قيد لاعبيها أو حسم موقف الراحلين من صفوفهم.