شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 /4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الأحد 11 /4 / 2021 العديد من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة، والتى يأتى على رأسها قرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لحسم لقب بطولة الدورى مواليد 99، وغياب أجايى ومحمد هانى وياسر إبراهيم عن الأهلى فى القمة.
تأكد غياب الثلاثي جونيور أجايي ومحمد هاني وياسر إبراهيم عن مباراة القمة ضد الزمالك يوم 18 أبريل الجاري، والمؤجلة من الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، في ظل شكوى اللاعبين الثلاثة من إصابات، سواء أجايي من شد في الخلفية، أو هاني وياسر من شد في العضلة الضامة.
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، العفو عن الثنائي إمام عاشور وأحمد عيد، لاعبى الزمالك، الموقوفين من جانب المدير الفني للخروج عن النص، وسيشارك الثنائي في تدريبات الزمالك غدا، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن مباريات كأس مصر.
تعادل الإنتاج الحربي مع نظيره فريق سيراميكا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما الفريقين على ملعب استاد السويس الرياضي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، تقدم للانتاج أحمد علي في الدقيقة 21 ، بينما تعادل صالح جمعة لسيراميكا في الدقيقة 57.
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة المصري والأهلي، المقرر لها التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء 27 من أبريل الجاري، والمؤجلة من الجولة 15، باستاد الإسكندرية بدلاً من ملعب برج العرب.
حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 أبريل الحالي موعدًا للمباراة الفاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك بملعب السكة الحديد لتحديد بطل الجمهورية لمواليد 99.
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، اجتماعا طارئا منذ قليل مع معاونيه البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال واوليفيرا مدرب حراس المرمي في منزل كارتيرون لوضع خطة الاستعداد لمباراتي حرس الحدود والأهلي المقرر لهما الأربعاء المقبل والأحد المقبل.
استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء في صفوف الفريق الأحمر، خلال مباراة فريقه القادمة ضد النصر، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، من أجل تجهيزهم للفترة القادمة بعد ابتعادهم عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة.
فجر موعد دوري أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة أزمة جديدة لدى اتحاد الكرة، بعدما حدد الكاف يوم 10 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق البطولة الجديدة، وهو ما يمثل عقبة كبيرة قبل تحديد مواعيد القيد لدى الجبلاية حتى يتسنى للأندية قيد لاعبيها أو حسم موقف الراحلين من صفوفهم.