شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يهزم الجونة بهدف جمعة ويرتقي لوصافة الدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المصرى البورسعيدى من تحقيق فوز غال وثمين على الجونة بهدف دون رد أحرزه البديل أحمد جمعة في الدقيقة 72 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة للدورى، ليرتفع رصيد الفائز إلى 29 نقطة في وصافة جدول الترتيب للمرة الأولى منذ انطلاق المسابقة، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 21 نقطة في المركز الحادى عشر.

بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقي وعمرو موسى وأحمد شوشة وحسن علي

خط الوسط : ايزي إيميكا وسعيدو صنبورى وجريندو عبد اللطيف وأحمد رفعت وعمر كمال

خط الهجوم : اوستن أموتو

حاول لاعبو المصرى استغلال حمى البداية بالضغط على لاعبى الجونة لإحراز هدف التقدم قابله دفاع محكم من لاعبى الفريق الساحلى، وكاد كريم العراقى أن يسجل الهدف الأول للمصرى من انفراد كامل داخل منطقة الجزاء تصدى لها إسلام طارق حارس مرمى الجونة بنجاح.

وفى الدقائق الأخيرة كاد مدافع الجونة يحرز الهدف الأول للمصرى بالخطأ في مرماه إلا أن الكرة ارتدت من القائم الأيمن لإسلام طارق، ويقوم أحمد رفعت صانع ألعاب المصرى أفضل لاعبى الفريقين ببناء عدة هجمات لفريقه دون جدوى حتى يطلق احمد الغندور حكم المباراة صافرة الشوط الأول بالتعادل السلبى.

الشوط الثانى

واصل لاعبو المصرى سيطرتهم على مجريات المباراة خاصة بعد التغييرات التي أجراها على ماهر بإشراك الثنائى أحمد شديد قناوى وأحمد جمعة والذى نجح من إحدى العرضيات الأخير من ضربة رأسية متقنة من إحراز الهدف الأول لفريقه.

ويرفض المصرى الارتكان للدفاع للحفاظ على الهدف، بل استطاعوا خلق بعض الفرص، في المقابل فشل لاعبو الجونة في تهديد مرمى أحمد مسعود حارس مرمى الفريق البورسعيدى حتى أطلق أحمد الغندور صافرته معلنا نهاية اللقاء.