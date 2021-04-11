اتحاد الكرة: الزمالك لم يخاطبنا بشأن تقديم شكوى للكاف.. واستمرار الدوري ليس سهلاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أن فريق الزمالك لم يخاطب الاتحاد بشأن تقدم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر، مشيراً إلى أن مسألة استمرار الدوري ليس سهلاً.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "كورة اف ام" عبر إذاعة الشباب والرياضة: "مسألة استمرار الدوري ليست سهلة وهناك ضغط شديد، وأشفق على الفرق المصرية المشاركة في البطولات القارية".

وأضاف: "نحاول أن ننتهي من الدوري في أقرب وقت وإذا الوقت طال سينتهي الدوري في 30 سبتمبر، ولكل حدث حديث، ولكننا سنهتم بتطبيق مبدأ العدالة".

وتابع مجاهد: "لم يصلني أي اتصال أو خطاب من مسؤولي نادي الزمالك بشأن تقديمهم لشكوى للاتحاد الأفريقي بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر".

واختتم رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة: "أي فريق مصري سيكون له حق سنقوم بدعمه وسنسعى لأن يأخذ حقه، ولكن يجب علينا أن يكون لدينا ما يُمكنا من الدلائل، مما لا يقلل قيمة الأندية المصرية".