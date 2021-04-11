ثنائية كوكا في ديربي الأعداء تقود أولمبياكوس لحسم لقب الدوري مبكرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

استطاع أحمد حسن "كوكا" أن يسجل ثنائية في "ديربي الأعداء" أمام باناثينايكوس لينتصر فريقه أولمبياكوس 3-1 ضمن الجولة الثالثة من مرحلة تحديد اللقب ويحسب البطولة قبل نهايتها بسبع جولات.

وشارك كوكا كبديل في الشوط الثاني من المباراة، واستطاع أن يسجل هداف التعادل حين كان فريقه متأخرًا بنتيجة 1-0، لينتهي الشوط الأول بتساوي الفريقين في النتيجة.

وتقدم كوكا لأولمبياكوس في الدقيقة 72 بعد عرضية استطاع أن يصل إليها قبل الحارس وأسكنها في الشباك.

وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد أولمبياكوس 76 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، لكن الفارق مع أريس سالونيكا صاحب المركز الثاني أصبح 22 نقطة مع وجود 7 جولات متبقية.