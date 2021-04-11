الزمالك: سنعاقب إمام عاشور لخروجه عن النص.. ونرفض قرار اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمرو الدردير، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن ناديه تعرض للظلم، مشيرًا إلى أن اللائحة التي ارسلت من أول الموسم تؤكد أنها في حالة التعادل بين الفريقين في النقاط يتتم اللجوء لفارق الأهداف وهذا ما لم يحدث.

وأضاف الدردير في تصريحات لقناة "الحدث اليوم" :" تفاجأنا ان اتحاد الكرة عمل لائحة جديدة مع نفسه وأعلن فوز الأهلي بالبطولة وبعد ذلك خرج قال في مباراة فاصلة، وهذا جعل إمام عاشور يخرج عن النص".

وأوضح، أن الزمالك يرفض خروج أي لاعب عن النص وسيتم التحقيق مع إمام عاشور وأي لاعب يخرج عن النص".

وأثار إمام عاشور لاعب فريق الزمالك وقائد فريق 99، أزمة بسبب فيديو متداول للاعب مع فريق الشباب للأبيض.

وظهر إمام عاشور في الفيديو وهو يوجه السباب لرموز الأهلي ويأتي على رأسهم صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق وحسن حمدي وأحمد شوبير.

وتابع:" نلجأ للطرق السلمية ولا نقبل أي لاعب أن يخرج عن النص ضد الأهلي أو أي طرف أخر في المنظومة".

وأكمل:" اللاعب سيتعرض للعقوبة ونطالب اتحاد الكرة تطبيق اللائحة التي بدأ بها الموسم، وما قاله لا ينفع الا في بلاد "الواك واك ".

وأتم تصريحاته:" ما قام به اتحاد الكرة كلام خارج عن النطاق ومتظلمين ضد هذا القرار وفي نفس السياق أي لاعب يخرج عن النص سيعاقب".