رئيس قطاعات الكرة بالزمالك: أرفض خوض "الفاصلة" مع الأهلي لكن القرار للجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة في الزمالك بأن يرفض خوض مباراة فاصلة أمام الأهلي في دوري الجمهورية مواليد 1999، قائلًا أن القرار النهائي في الأمر سيكون للجنة الثلاثية المسئولة عن النادي.

وقال يحيى في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "قولًا واحدًا أقول لفرقتي انتم أصحاب البطولة أنتم أبطال whatever عن اي اعتبارات أخرى".

وأضاف: "سأقدم مذكرة غدًا لإدارة الزمالك ولهم القرار النهائي فأنا ألعب بلائحة منذ 6 أشهر وبناء عليه اصبحت البطل".

واصل: "إذا سألت عن رأيي الشخصي فأنا سأرفض خوض المباراة لكن المذكرة ستكون أمام اللجنة الثلاثية، وهم أصحاب القرار النهائي في خوض المباراة".

واستطرد: "اتحاد الكرة يريد أن يكون الأمر خلاف بين الأهلي والزمالك بينما هو المسئول عن الأمر، لم يحدث أي تعديل في اللائحة وإذا كان هناك تعديل لماذا لم يتم اخطارنا بالأمر".

واختتم قائلًا: "المباراة الفاصلة أساسًا ليست مذكورة في اللائحة، وإذا كان الأهلي نفسه على موقعه الرسمي قال أن الحسم يكون بفارق الأهداف وليس المواجهات المباشرة".

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1 في دوري الجمهورية مواليد 1999، وفوجئ الجميع باحتفال الفريقين بتحقيق اللقب، فالأول اعتبر نفسه فائز بالمواجهات المباشرة، والثاني اعتبره نفسه فائز بفارق الأهداف المسجلة والمستقبلة، لكن اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة فاصلة.