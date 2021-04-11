قمة مرتقبة بين الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

أسفرت نتائج مباريات دور الثمانية لكأس مصر لكرة السلة، عن مواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك في نصف نهائي المسابقة.

وتأهل الأهلي إلى دور قبل النهائي لكأس مصر بعد تغلبه على أصحاب الجياد بنتيجة 88-48، في المباراة التي أفيمت بينهمام مساء اليوم على صالة المركز الأوليمبي بسموحة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في نصف نهائي كأس مصر للسلة، بعد تغلب الفريق الأبيض على نادي الطيران بنتيجة 78-54، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة المركز الاوليمبي بالمعادي ضمن مواجهات دور الثمانية للمسابقة.

وستقام مباراة الاهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة يوم الثلاثاء 27 إبريل الجاري على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر.

وعلى جانب أخر تأهل الاتحاد السكندري حامل لقب كأس مصر إلى دور قبل النهائي بعد تغلبه على طلائع الجيش بنتيجة 91-67، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة دكتور كمال شلبي بالإسكندرية.

وسيلتقي الاتحاد في المباراة الثانية لنصف نهائي كأس مصر للسلة مع سبورتنج بعد تغلبه على مصر للتأمين في مباراة مثيرة بينهما إمتدت إلى الأوقات الأضافية بنتيجة 93-88، في المباراة التي أقيمت على صالة النادي السكندري.

وستقام مباراة الاتحاد وسبورتنج في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة يوم الثلاثاء 27 إبريل الجاري على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر.

على أن يقام نهائي كأس مصر لكرة السلة يوم الخميس 29 إبريل الجاري على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر.