شوبير ردًا على "فيديو إمام عاشور": لن أتدنى لمستوى منعدمي التربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

رفض أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، الرد على المقطع المصور للاعبي فريق مواليد 99 في نادي الزمالك أثناء التفوه بسباب وألفاظ نابية ضده وتجاه عدد من رموز الأهلي.

وأشار شوبير في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى عدم وجود نية لديه بالتقدم بشكوى في اتحاد الكرة المصري ضد فريق الشباب بنادي الزمالك.

وظهر إمام عاشور في الفيديو وهو يوجه السباب لرموز الأهلي ويأتي على رأسهم صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق وحسن حمدي وأحمد شوبير.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: "لن أتدنى لمستوى عيال معندمي التربية، ولا نية لدي للتقدم بشكوى في اتحاد الكرة ضدهم بناء على المقطع".

واستطاع إمام عاشور أن يسجل هدف الزمالك الوحيد في المباراة التي انتهت بتفوق شباب الأهلي بهدفين لواحد، ليتساوى الفريقين في رصيد النقاط بنهاية المسابقة.

ويتحفظ الخليج 365 على نشر الفيديو لما يحمله من عبارات وألفاظ خادشة للحياء.