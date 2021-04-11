شاهد اهداف النجم المصري أحمد حسن كوكا في ديربي أثينا بين أولمبياكوس وباناثينايكوس، الذي أقيم ضمن مباريات اليوم الأحد على ملعب كارايسكاكيس لحساب الجولة 3 من دوري السوبر اليوناني.

وتلقت شباك أولمبياكوس هدفًا في الدقيقة 31 من ركلة جزاء نفذها المهاجم الإيطالي “فيديريكو ماكيدا” – لاعب مانشستر يونايتد الأسبق -.

وتوجب على رفاق يوسف العربي وروبين سيميدو اللعب بحيوية أكبر من أجل تحقيق ريمونتادا على باناثينايكوس، وهذا ما نجحوا فيه بفضل هدف التعديل الذي سجله أحمد حسن كوكا في الدقيقة 45 برأسية جميلة من داخل المنطقة غالط بها حارس المرمى.

وفي الدقيقة 72 عاد أحمد حسن كوكا ليستغل هفوة قاتلة من قلبي دفاع باناثينايكوس ليسجل الهدف الثاني لفريقه بمتابعة مميزة لكرة عرضية جاءته من أقصى الرواق الأيمن، ليرسل رسالة خاصة جدًا إلى المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري، لا سيما وأنه رفع عدد أهدافه خلال مسيرته الاحترافية لـ 100 هدف الليلة.

وكان باناثينايكوس قد أضطر لاستكمال المباراة ب10 لاعبين عندما طرد لاعبه أكيلياس بونجوراس بالبطاقة الحمراء المباشرة، الأمر الذي منح أولمبياكوس أفضلية لتسجيل الهدف الثاني، قبل أن يعزز بروما تفوق أولمبياكوس بالهدف الثالث في الدقيقة 90.

فيديو | شاهد اهداف المصري أحمد حسن كوكا في ديربي أولمبياكوس وباناثينيكوس

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