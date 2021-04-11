فيديو | مشاهدة اهداف مباراة بيراميدز والرجاء في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة بيراميدز والرجاء في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم الاحد 11-4-2021، لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة، والتي يستضيفها ملعب الدافع الجوي بالقاهرة.

تقدم الرجاء المغربي فى نتيجة المباراة عند الدقيقة 15 بواسطة رأسية “فابريس لوامبا نغوما” بعد تلقيه كرة عرضية من ضربة ركنية نفذها سفيان رحيمي.

وفى الدقيقة 42 أضاف المهاجم الكونجولي “بين مالانجو” الهدف الثاني للرجاء، إثر ضربة حرة غير مباشرة نفذها سفيان رحيمي على رأس “هدهودي” الذي مهدها لمالانجو الذي تابعها ووضعها فى الشباك.

وسيبحث بيراميدز عن رد الاعتبار لفريق الرجاء من أجل المحافظة على آماله في خطف بطاقة التأهل الأولى، بينما يتطلع النسور الخضر إلى تعزيز صدارتهم للمجموعة بالعلامة الكاملة، أو على الأقل الخروج بالتعادل.

وكان الرجاء انتصر على بيراميدز بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي على ملعب محمد الخامس، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتربع الرجاء على قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد نكانا الزامبى فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويقع نامونجو التنزانى فى المركز الأخير “الرابع” دون نقاط.

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إليكم فيديو اهداف مباراة بيراميدز والرجاء فى كأس الكونفدرالية الأفريقية

هدف تقدم الرجاء

هدف الرجاء الثاني

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