جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 30 «فوز انتر ميلان واليوفي»

تعرف على جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد نتائج مباريات اليوم الأحد 11 أبريل 2021، برسم الجولة 30، والتي شهدت 6 مباريات أبرزها للمتصدر “إنتر ميلان” أمام ضيفه كالياري، وللبطل القياسي وحامل اللقب “يوفنتوس” أمام جنوى.

وتمكن نابولي من الفوز في هذه الجولة بنتيجة 0/2 أمام سامبدوريا، وحقق لاتسيو فوزاً صعباً على هيلاس فيرونا 0/1، فيما ربح روما نادي بولونيا بهدف نظيف.

وفاز المتصدر انتر ميلان بصعوبة كبيرة على كالياري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الأحد على ملعب جوزيبي مياتزا، ليخطو خطوة كبيرة نحو تحقيق لقب الدوري الايطالي.

وأحرز الظهير الأيمن الدولي الايطالي السابق “ماتيو دارميان” هدف المباراة الوحيد لصالح انتر ميلان في الشوط الثاني عند الدقيقة (77) بصناعة من النجم المغربي أشرف حكيمي.

وبهذا الانتصار رفع انتر ميلان رصيده إلى 74 نقطة، ليغرد وحيدًا في الصدارة بفارق 11 نقطة بينه وبين أقرب ملاحقيه “إي سي ميلان” صاحب المركز الثاني، الفائز يوم أمس السبت أمام بارما بنتيجة 1/3، فيما تجمد رصيد كالياري عند 22 نقطة.

ترتيب الدوري الايطالي.. “يوفنتوس يقترب من ميلان”

انتهت مباراة يوفنتوس وجنوى بنتيجة 3-1 لصالح فريق السيدة العجوز ليقلص الفارق مع الوصيف ميلان إلى نقطة واحدة، ويحافظ بذلك على آماله الضئيلة في حصد لقب الدوري الايطالي للمرة العاشرة على التوالي.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة من 30 مباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الايطالي متأخرًا بنقطة واحدة عن ميلان الثاني، و12 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.

ولا تزال أمام يوفنتوس وميلان فرصة لتقليص فارق النقاط أمام رجال المدرب أنطونيو كونتي، حيث سيلاقي الانتر الثلاثي الصعب “نابولي وروما ويوفنتوس” خلال الجولات ال8 المتبقية من الموسم.

جدول ترتيب الدوري الايطالي - الجولة 30