يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الاحد 11-4-2021، لحساب الجولة 30.

يحل اتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على ريال بيتيس في ملعب بينتو فيامارين، في مباراة هامة للغاية بعدما فقد الأول صدارة ترتيب الدوري الاسباني لصالح “ريال مدريد” الذي انتصر أمس في الكلاسيكو على برشلونة بنتيجة (2-1).

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني، بفضل المواجهات المباشرة بينه وبين اتلتيكو مدريد، حيث يتساوى الفريقين في عدد النقاط.

وجمع اتلتيكو مدريد 66 نقطة، من 29 مباراة، وتعرض لخسارته الثانية في آخر 10 مباريات له في الدوري الاسباني، أمام الأندلسي الآخر “إشبيلية” في الجولة الماضية.

على الجهة المقابلة، يحتل المستضيف ريال بيتيس المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 46 نقطة، ويفصله نقطة واحدة عن صاحب المركز الخامس “ريال سوسيداد”، و12 نقطة عن الرابع “إشبيلية”.

ويتطلع ريال بيتيس تحت قيادة مدرب ريال مدريد السابق “مانويل بيليغريني”، إلى تقديم هدية إلى النادي الملكي، بتحقيق الانتصار على اتلتيكو مدريد الليلة، من أجل خطف المركز الخامس من ريال سوسيداد الذي تعادل أمام فالنسيا لحساب الجولة الحالية.

وتنقل مباراة اتلتيكو مدريد وريال بيتيس على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما تذاع على قناة لاليجا تي في بار.

ويدير مباراة اتلتيكو مدريد وريال بيتيس الحكم الاسباني “غييرمو كوادرا فرنانديز”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

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