بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء وبيراميدز في الكونفدرالية «رابط يلا شوت»

مشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة الرجاء وبيراميدز في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم الاحد 11-4-2021، لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة.

يستضيف نادي بيراميدز نظيره الرجاء على ملعب الدفاع الجوي، في مواجهة ثانية، نارية وحاسمة على صدارة المجموعة الرابعة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان الرجاء انتصر على بيراميدز بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي على ملعب محمد الخامس، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيبحث بيراميدز عن رد الاعتبار لفريق الرجاء من أجل المحافظة على آماله في خطف بطاقة التأهل الأولى، بينما يتطلع النسور الخضر إلى تعزيز صدارتهم للمجموعة بالعلامة الكاملة، أو على الأقل الخروج بالتعادل.

ويتربع الرجاء على قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد نكانا الزامبى فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويقع نامونجو التنزانى فى المركز الأخير “الرابع” دون نقاط.

ويدير مباراة الرجاء وبيراميدز الحكم الأنجولي “هيلدر مارتينز دي كارفاليو”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة الرجاء وبيراميدز على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة بين سبورت كونيكت.

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بيراميدز 0-2 الرجاء

كأس الكونفدرالية الأفريقية (الجولة الرابعة – دور المجموعات)

ملعب الدفاع الجوي

جارية الآن

تشكيلة بيراميدز الأساسية | شريف إكرامي – احمد سامي – علي جبر – احمد فتحي – محمد حمدي – عبدالله السعيد – نبيل دونجا – إسلام عيسي – محمد فاروق – رمضان صبحي – جون أنطوي.

تشكيلة الرجاء الأساسية | أنس الزنيتي – محمد سبول – سند الورفلي – مروان هدهودي – عبد الإله مدكور – عمر العرجون – محمد زريدة – محمود بنحليب – فابريس لوامبا نغوما – سفيان رحيمي – بين مالانجو.

الشوط الاول

10″ جووووووووووول – الرجاء يتقدم بالهدف الاول عن طريق “فابريس لوامبا نغوما” – (صناعة سفيان رحيمي)

42″ جووووووووووول – الرجاء يُضيف الهدف الثاني عبر مهاجمه الكونجولي “بين مالانجو” – (صناعة مروان هدهودي)

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