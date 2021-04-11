نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الانجليزي «استفادة مثالية لتعثر السيتي»

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في قمة مباريات اليوم بالجولة 31 من الدوري الانجليزي، والتي استضافها ملعب توتنهام الجديد في العاصمة لندن.

حقق مانشستر يونايتد أفضل استفادة من تعثر مانشستر سيتي على ملعبه الليلة الماضية أمام ليدز يونايتد، وانتصر بنتيجة 3/1 على ملعب توتنهام في قمة مباريات اليوم، ليقلص فارق النقاط بينه وبين السيتي لـ 11 نقطة، ولليونايتد مباراة مؤجلة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 1/صفر لصالح توتنهام هوتسبير، على عكس سير اللعب، حيث جاء الهدف في الدقيقة 40 بعدما أسفر ضغط مانشستر يونايتد عن هدف ألغته تقنية الفيديو المساعد “فار”.

وسجل الأوروجوياني “إدينسون كافاني” هدفًا صحيحًا في الدقيقة 35 صنعه بول بوجبا بتمريرة بينية جميلة داخل منطقة الجزاء، إلا أن تقنية الفار أوقفت اللعب بحجة تعرض أحد لاعبي توتنهام لضربة في الوجه قبل الهدف ببضع ثوان، وهو الأمر الذي اعترض عليه نجوم يونايتد بشدة، لكن دون جدوى!.

وفي الدقيقة 40 باغت توتنهام الضيوف بالهدف الأول الذي تكفل بتسجيله المهاجم الكوري الجنوبي “سون هيونج مين” بعد تلقيه تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء من البرازيلي لوكاس مورا.

كافاني يقود ريمونتادا مانشستر يونايتد امام توتنهام

لحسن حظ مانشستر يونايتد، تمكن لاعب الوسط البرازيلي “فريد” من تسجيل هدف التعديل خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني، قبل أن يبدأ مدرب توتنهام “جوزيه مورينيو” في إجراء تغييرات دفاعية تُصعب من مأمورية الشياطين الحمر في العودة لأجواء اللقاء.

وجاء هدف تعديل النتيجة من فريد عند الدقيقة 57 بمتابعة جميلة لتسديدة ذكية أطلقها إيدنسون كافاني من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليسرى تصدى لها هوجو لوريس لترتد إلى فريد الذي تابعها في الشباك.

وفي الوقت الذي استعد فيه الجميع لنتيجة التعادل، أرسل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز عرضية في ارتفاع قاتل لدفاع السبيرز داخل منطقة الجزاء، قفز عليها كافاني بفدائية كبيرة ليحولها برأسية رائعة من الوضع ساقطًا على أقصى يسار هوجو لوريس، ليعلن تقدم مانشستر يونايتد في النتيجة بهدفين لهدف بالدقيقة 79.

ونجح مانشستر يونايتد في تعزيز تقدمه بهدف ثالث مميز سجله الإنجليزي ماسون جرينوود من تسديدة قوية بالقدم اليمنى في الزاوية اليسرى لهوجو لوريس، وذلك بعد مراوغة مذهلة للظهير الأيسر الإسباني “سيرخيو ريجيلون” فور تسلمه لتمريرة من بول بوجبا على خط الـ 18 في هجمة مضادة بالدقيقة 96.

بهذه النتيجة يتجمد توتنهام في المركز السابع برصيد 49 نقطة، ليبتعد عن صراع التأهل إلي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل وست هام يونايتد المركز الرابع برصيد 55 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي الخامس، بينما يحتل ليفربول المركز السادس برصيد 52 نقطة.

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